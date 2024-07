Davi Brito surge com carrão de luxo após polêmica; saiba o valor

Recentemente, o ex-motorista de aplicativo se envolveu em polêmicas com Tamires Assis, musa do Boi Garantido. O baiano se envolveu com ela e na hora de recebê-la em sua casa, inventou que estava doente.

Na ocasião, Davi postou no Instagram que estava com febre. A web, porém, descobriu que a foto do termômetro que ele exibiu era da internet.