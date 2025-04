Encontro de 'irmãs': Fora do BBB 25, Eva conhece Rafa Kalimann

Eva também postou uma foto ao lado de Rafa: "De tanto vocês falarem que a gente se parece, tive que conferir de perto. Essa mulher é um monumento!"

Quando deixou o BBB, Eva se surpreendeu com as comparações do público entre ela e Rafa. No Bate-Papo BBB, Ceci Ribeiro e Gil do Vigor chegaram a questionar se a bailarina já foi confundida com a influenciadora.

