Vinícius, do BBB 25, festeja encontro com Gil do Vigor: 'Pessoa incrível'

Gil também se mostrou entusiasmado ao conhecer o amigo de Aline, 32. "Não fiquem com ciúme, não! Seremos todos felizes, todos nós. A gente está, até, na mesma paleta!"

Vinícius tem aproveitado muito a fama adquirida no BBB. "Tá sendo um pós maravilhoso. Muita gente legal me abordando, pedindo pra tirar foto comigo. Descobri que tô sendo o namoradinho do Brasil", brincou ele, durante a festa de lançamento da novela "Dona de Mim" (Globo).

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne