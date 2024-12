'Nunca separamos': resiliência ajuda a desatar briga, dizem Bruno e Marrone

"Sem o povo, nós não somos ninguém"

Bruno e Marrone têm noção do tamanho atingido dentro da música sertaneja. Apesar de terem sucessos na boca do povo, os artistas evitam rótulos de "atingiram o topo" ou "já conquistaram tudo o que queriam". A meta é seguir trabalhando e cantando pelo Brasil afora.

Acho que no topo é só Deus. A gente vai continuar trabalhando até Deus nos dar saúde para levar alegria através da música, que é a nossa missão. Enquanto Deus permitir, a gente está aí mesmo. Topo, topo é só Jesus Cristo.

Bruno

"Ele falou tudo. A gente está aqui para levar alegria. Enquanto Deus nos der oportunidade e saúde para poder fazer show, vamos levar alegria para o Brasil inteiro e para a galera que fez o nosso sucesso", completa Marrone.

Carinho do público é o combustível, segundo Marrone, para dupla sertaneja seguir na estrada sem cogitar aposentadoria dos palcos. "Sem o povo, nós não somos ninguém. É só gratidão a todos os nossos fãs do Brasil inteiro que gostam da gente, que amam a gente. Enquanto Deus está dando saúde, a gente vai continua aí. Fazer o que a gente gosta e o que a gente ama."

"Primeiro impacto foi difícil"

Bruno & Marrone são nomes garantidos nos principais festivais de música sertaneja do Brasil e promovem grandes eventos para lançamento de projetos —como farão com "Inevitável - A Festa", em 2025. Quem os vê hoje colhendo bons frutos do trabalho e sendo bem remunerados nem imagina que eles poderiam ter desistido da música em virtude de um golpe.