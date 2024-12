Ex-BBB diz que queda de avião foi próximo à pousada em que está em Gramado

O ex-BBB Rafael Licks contou que a pousada em que está com a esposa, Renata Klein, fica a 300 metros do local onde caiu um avião em Gramado, na manhã neste domingo (22).

O que aconteceu

O empresário, que participou do BBB 15, se casou um dia antes, no sábado (21), e disse que não ouviu nada do momento do acidente. "Acordei agora e vi a notícia do avião que caiu. Sério, [o local do acidente] é duas ruas pra lá. Bizarro. Eu não escutei nada. Renata está dormindo ainda. Que loucura."

Rafael ainda mostrou a distância entre a pousada e o local do acidente. "Gente do céu, o avião caiu a 300 m da nossa pousada."