Marido de Simone Mendes entrega valor de cachê da esposa e explica

Kaká explica o motivo do valor cobrado. "Simone vai chegar lá no avião dela, com a banda dela, com a logística, hotel... É um show colocado. É um show pago, cachê. O que é isso? Você paga um cachê de um milhão. A Simone vai estar lá no dia, com a banda dela, transporte é com ela, hotel é com ela e está incluso."

O empresário também deu detalhes de como a logística é montada para o show. "Se o evento é só ela, normalmente ela leva o led dela, a luz dela.... A Simone tem o cenário do show dela e toda por timecode, por exemplo, a luz é sincada com o led e com a música que vai passar com os temas."