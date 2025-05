Mioto sobre música inédita para Ana Castela: Melhor não mexer em cocô seco

Gustavo Mioto, 28, confidenciou ter escrito uma música sobre o romance com Ana Castela, 21. O cantor, que terminou com a artista em dezembro do ano passado, não mostrou a canção para a ex por entender que há assuntos que não precisam ser revirados.

O que aconteceu

Além de revelar problema com Luísa Sonza, em participação no Sabadou com Virginia (SBT), o cantor revelou ter escrito uma canção sobre Ana Castela. Ele, no entanto, deixou claro que a letra é um desabafo e não tem intenção de gravar.