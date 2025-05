Pocah sofre acidente, fere o olho e cancela show no Rio de Janeiro

Pocah, 30, sofreu um acidente que afetou sua visão e precisou cancelar um show que faria no Rio de Janeiro, na noite de ontem (10).

O que aconteceu

A cantora explicou que um elástico com um pedaço de ferro bateu em seu olho momentos antes de subir no palco. "Simplesmente eu estava me arrumando pro show, fui puxar um casaco, ele estava preso em algum lugar, eu puxei mais forte, elástico na ponta tinha um ferrinho e voltou com tudo no meu olho."