Residentes do Retiro dos Artistas lançam audiolivro de Natal com o Sesc

O audiolivro ganha vida nas vozes de três artistas residentes do Retiro dos Artistas. Claire Digonn, artista do teatro brasileiro, participou de inúmeras novelas em emissoras como Globo e Record; Rita Maia, que começou sua carreira como produtora musical, tem uma trajetória marcada por parcerias com ícones da música brasileira, como Tim Maia e Cássia Eller; Já Vini Aguiar, radialista, locutor comercial e instrutor de media training, é ainda produtor artístico e de conteúdo, com uma vasta experiência no mercado de comunicação.

Projeto é fruto da parceria entre Retiro dos Artistas e Sesc RJ, firmada em agosto deste ano. Vários famosos marcaram presença na assinatura do contrato do lar que abriga artistas idosos no Rio de Janeiro.