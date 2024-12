Quem são Yeshua e Iemanjá, alvos de polêmica na música de Claudia Leitte

Yeshua é o nome hebraico de Jesus Cristo, figura central do cristianismo. O termo é utilizado principalmente por cristãos messiânicos e evangélicos que desejam reforçar a conexão histórica e espiritual de Jesus com a tradição judaica. Para muitos fiéis, o uso de "Yeshua" enfatiza a essência original do nome, distante de traduções que surgiram ao longo dos séculos.

Já Iemanjá é uma divindade das religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda, considerada orixá dos mares e protetora das famílias. Representando o sagrado feminino, ela é vista como símbolo de fertilidade, maternidade e força, sendo amplamente reverenciada em festas populares, como o Dia de Iemanjá, celebrado em 2 de fevereiro. Suas oferendas, com flores e presentes lançados ao mar, são comuns no imaginário cultural do Brasil, especialmente durante o Carnaval.

Enquanto Iemanjá representa um aspecto do sagrado feminino nas religiões de matriz africana, Yeshua é o nome hebraico de Jesus, que é objeto de culto no cristianismo Imagem: Reprodução/Wikipedia

No contexto da música "Caranguejo", Yeshua e Iemanjá se encontram em campos distintos de fé e simbolismo. Enquanto um representa o cristianismo evangélico de Claudia Leitte, a outra reflete as raízes afro-brasileiras do Axé Music, intensificando o debate entre liberdade religiosa e respeito às tradições culturais.

Tourinho condenou indiretamente a atitude de Claudia Leitte em uma publicação no Instagram. Ele destacou que, ao modificar referências culturais afro-brasileiras, artistas "reescrevem a história" e reforçam práticas racistas.

O secretário aproveitou a polêmica para convocar uma reflexão sobre os 40 anos do Axé Music. Ele defende maior reconhecimento à cultura negra que fundamenta o gênero.