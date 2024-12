Nº 1 de novo: o que está por trás do hit de Natal de Mariah Carey de 1994

Mas a história por trás de "All I Want for Christmas is You" não é toda feita de pinheiros e bolas coloridas.

Os coautores da canção, Carey e Walter Afanasieff, estão envolvidos em uma misteriosa disputa. Os autores de uma canção diferente com o mesmo título entraram com uma ação judicial pedindo US$ 20 milhões (R$ 100 milhões) em indenização. E embora Carey se autodenomine Rainha do Natal, sua tentativa de registrar esse título não deu certo.

Todos os anos, no dia 1º de novembro, o hit é "resgatado" quando Carey posta nas redes sociais que "chegou a hora" de tocá-lo novamente.

Tanto em termos de música, quanto de letra, a canção foi perfeitamente projetada para o sucesso, diz Joe Bennett, musicólogo e professor da escola Berklee College of Music. E foi composta por uma artista que, na época, estava no auge.

"All I Want for Christmas is You" funciona como canção romântica e natalina. Carey cria a situação: ela não se importa com o aparato das festas, ela tem só uma coisa - uma pessoa - em mente. Ela salpica algumas referências natalinas específicas, como Papai Noel e azevinho (mistletoe).

Os instrumentos e o arranjo rápido lembram o álbum de Phil Spector de 1965, "A Christmas Gift for You", que também é um clássico natalino. E a cereja do bolo é que parte da melodia faz uma sutil referência a "White Christmas", explica Bennett.