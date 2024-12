Ator de 'Mania de Você' é destaque em 'Ainda Estou Aqui' e você nem notou

É muito delicado esse exercício de representar alguém que existe, ainda mais uma pessoa querida do público e importante na dramaturgia brasileira. Tinha medo de errar a mão, de não agradar, por isso me limitei a poucos encontros. Sentia que o apego emocional me travava de alguma forma e precisava me distanciar para não atrapalhar o processo criativo Antonio Saboia, ao Gshow

Antonio Saboia dirigido por Walter Salles; ao lado, o ator com Fernanda Montenegro Imagem: Reprodução/Instagram

Em sua preparação, o artista leu todos os livros do escrito, segundo ele, quase todos sobre a cadeira de rodas. À Veja, ele disse que também passou a escrever relatos sobre sua mãe, a fim de se aproximar da realidade do enredo do livro que inspira o longa.

Consumi horas e horas de entrevistas do Marcelo. Eu fiquei obsessivamente naquela cadeira (de rodas) durante semanas e semanas e semanas Antonio Saboia, ao Gshow

Antes de estrear nos cinemas do Brasil, Antonio Saboia foi visto na primeira fase de "Mania de Você", atual novela das nove da Globo. Na trama de João Emanuel Carneiro ele interpretou Henrique, filho de Berta (Eliane Giardini) e marido de Ísis (Mariana Ximenes).

Henrique morreu assassinado por Guga (Allan Souza Lima), amante de sua esposa, logo após descobrir o caso que os dois tinham.