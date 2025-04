Qual a fortuna dos atores de 'Breaking Bad'? Saiba quem é o mais rico

Para ser totalmente honesto, recebo nenhum centavo da Netflix sobre Breaking Bad e isso é uma loucura para mim Aaron Paul, 2023, ao The Independent

Aaron Paul em entrevista para o UOL sobre El Camino: A Breaking Bad Movie Imagem: UOL

Recentemente, Aaron Paul vendeu sua mansão por 2 milhões de dólares. Localizado no bairro de West Hollywood, o imóvel conta com 270 m², a propriedade conta com quatro quartos, cinema, bar e suíte master com varanda e vistas panorâmicas do centro de Hollywood.

Após viver Pinkman, surgiu em filmes de pouca expressão e em seriados. Esteve na quarta e sexta temporadas de "Black Mirror", por exemplo, "Better Caul Saul", além de "Westworld".

Desde que estrelou "Breaking Bad", Aaron Paul acumulou entre 16 e 20 milhões de dólares. As estimativas mais recentes do patrimônio do ator estadunidense foram divulgadas pelos portais Celebrity Net Worth e The Richest.

Junto com Bryan Cranston, Aaron Paul abriu uma empresa de mezcal, bebida tradicional mexicana. O negócio, que é mais uma boa fonte de renda para os bem sucedidos atores, foi aberto em 2022.