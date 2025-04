Compositor da abertura de 'The White Lotus' pede demissão após 3ª temporada

Cristóbal Tapia de Veer, compositor da trilha sonora de "The White Lotus", anunciou que não vai voltar para a quarta temporada da série.

O que aconteceu

O compositor diz que sempre teve discordâncias com Mike White, criador da série. "Talvez eu tenha sido pouco profissional. Com certeza, Mike sente que sempre fui pouco profissional com ele, porque eu não dei o que ele queria. Mas o que eu lhe dei fez tudo isso, os Emmys, as pessoas amando [a série]", disse ao jornal The New York Times.

Segundo ele, Mike White era contra a parte da música que se tornou a favorita do público. Cristóbal Tapia de Veer afirma que, a princípio, o criador da série não gostava do "ooh-loo-loo-loo" presente na abertura da série desde a primeira temporada. "Virou uma questão de: como eu vou enfiar essa música esquisita na série?", contou o compositor. A abertura da terceira temporada não tem esse elemento, o que desagradou os fãs.