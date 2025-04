Woody Harrelson explica porque rejeitou 'White Lotus'; veja cachê do elenco

Anteriormente, havia sido reportado que Woody Harrelson recusou o papel por causa do cachê. De acordo com The Hollywood Reporter, o ator teria dito não para o papel por não conseguir chegar em um acordo sobre sua remuneração.

Todo o elenco de "The White Lotus" recebe o mesmo cachê. Segundo o Hollywood Reporter, cada ator recebeu US$ 40 mil (cerca de R$ 230 mil) por episódio. Quem participou da temporada toda, recebeu US$ 320 mil, o que corresponde a cerca de R$ 1,8 milhão.