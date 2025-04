O conselho que Robert De Niro deu a Owen Cooper, astro de 'Adolescência'

Graham considera o novato um "talento geracional". O ator e produtor exaltou o desempenho e a capacidade de improvisação de Cooper, chegando a compará-lo com o ator Robert De Niro.

Eu disse à mãe dele: 'Ele é o próximo Robert De Niro' Stephen Graham, à BBC

Robert De Niro e Cooper dividiram o palco do The One Show, da BBC. Na atração, o veterano deu um conselho para que o estreante tenha sucesso. "Você já está lá, basta ter bom senso, não se meter em encrencas e permanecer lá", disse De Niro.

Stephen Graham, Owen Cooper e Robert De Niro em programa da BBC Imagem: Divulgação

Improviso de Cooper é marcante no terceiro episódio da trama. Filmado em plano-sequência - assim como toda a série -, o capítulo apresenta uma cena tensa, na qual Jamie fica frente a frente com a psicóloga durante 40 minutos. Nesse take, o ator transita com naturalidade entre diversas sensações e chega a bocejar de tédio, algo improvisado por ele.