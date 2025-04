'Superman', 'Until Dawn' e mais: os destaques de evento geek pré-Comic Con

Para os fãs das histórias em quadrinhos, a DC Comics vai publicar em junho uma antologia sobre o Homem de Aço, em antecipação à estreia do filme. O livro, intitulado "Superman - The World", vai ser lançado simultaneamente em diversos países, incluindo o Brasil.

Until Dawn - Noites de Terror

Outro grande destaque desta edição da WonderCon foi a participação do elenco e produtores do filme de terror "Until Dawn". O diretor David Sandberg, a produtora Lotta Losten e os atores Michael Cimino, Ella Rubin, Ji-young You, Odessa A'zion e Belmont Cameli falaram sobre os desafios de levar para às telonas essa adaptação do videogame, que foi lançado em 2015.

Na trama, um grupo de amigos fica preso em um ciclo temporal. Eles são perseguidos por inimigos misteriosos que os matam de maneiras terríveis. A única forma de escapar desse terror noturno é sobreviver até o amanhecer. O longa estreia nos cinemas brasileiros em 24 de abril.

Only Murders in the Building

A aclamada série "Only Murders in the Building" também marcou presença na WonderCon, com um painel especial que contou com os editores Shelly Westerman e Matthew Barbato. A produção, que mistura comédia, mistério e drama, é protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. Também já brilharam na série outras grandes estrelas como Meryl Streep. A série foi renovada para uma quinta temporada e trará uma nova adição ao elenco: a vencedora de dois Oscars Renée Zellweger.