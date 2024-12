O melhor do K-pop: confira lista com discos que mais se destacaram em 2024

RPWP não é necessariamente um disco de K-pop, muito pelo contrário, ele é indie, experimental, alternativo, furioso. Está aqui pois é uma obra do —cérebro— do Namjoon, líder do BTS, que experimenta sons, letras e brinca no audiovisual. O disco está em diversas listas de melhores do ano (fora do K-pop) por uma razão: todas as faixas são destaques e o disco merece ser ouvido do início ao fim.

"Fe304: Break" - NMIXX

Apesar de ter sido lançado lá no início de 2024, esse disco é um dos mais marcantes da lista. Com um nome impronunciável, NMIXX em pouco tempo se tornou a ala experimental e diferente da JYP. Com produções estranhas que viraram marca do grupo, "FE304: Break" consegue mostrar a potência vocal, com várias músicas fortes e ótimas para cantar em shows. Destaque para "Dash" e "Run for Roses".

"Sad Song" - P1harmony