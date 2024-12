Stray Kids lança disco nostálgico em melhor fase da carreira

O novo trabalho vem em um momento de muito sucesso do grupo, que teve um ano excelente de vendas de discos, participações em trilhas sonoras de peso ("Deadpool & Wolverine", "Arcane") e recente lançamento de disco (Giant) no Japão, segundo maior mercado fonográfico do mundo.

A "SKZ HOP HIPTAPE" (a forma como o disco foi divulgado) é uma grande celebração da música que o grupo faz há mais de seis anos, com 3RACHA onipresente em diversas produções, além de velhos parceiros como Versachoi, Restart e Chae Ganghae.

O disco tem como faixa principal uma das melhores músicas já lançadas pelo grupo, a old school, ode ao hip hop noventista, "Walkin on Water", que possui duas versões; a mais pensada para rádio e a mais pesada, a versão HIP.

0:00 / 0:00

O sentimento que estamos passeando com eles no tempo segue forte em "Bounce Back", na qual o grupo brilha no que faz de melhor: rap. Com um refrão forte e que não sai da cabeça, a música confirma que estamos diante de um disco para quem gosta de rap e hip hop. O edm habitual nas faixas do grupo ficou de lado aqui, e é um grande acerto pensando no momento que eles vivem na carreira.

Nada mais justo do que trazer uma lenda do rap sul-coreano como Tablo (Epik High) para participar de uma faixa mais pop e melódica como "U", fugindo do que provavelmente era esperado dessa parceria.