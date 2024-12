K-pop: entre prêmios e recordes, veja os principais destaques de 2024

Stray Kids, por sua vez, começou uma das maiores turnês da carreira, a 'dominATE', além de ser headliner de festivais importantes pelo mundo. Eles se apresentaram em Londres, Milão e Chicago. O grupo vem para o Brasil no início de abril de 2025 e seu anúncio já causou um grande frisson nos fãs.

O ano de 2024 também foi bastante próspero para os solistas no K-pop. Jimin, do BTS, embora esteja no serviço militar, quebrou recordes com 'Who' e conquistou um daesang (maior prêmio do K-pop) no MAMA 2024. Já Rosé, do Blackpink, fez o mundo inteiro aprender um jogo sul-coreano e repetir 'APT APT APT APT'.

Por fim, tivemos grandes empresas em meio a escândalos! O drama que se desenrolou durante todo o ano entre NewJeans e HYBE, a decisão unilateral das artistas de sair da ador, Seunghan expulso do RIIZE pelo bullying das 'fãs', e JYPE sendo acusada de maus-tratos por ex-integrante do VCHA.

Imagem: @mnetMAMA/X

Seventeen também se destacou no ano

Outro grupo que teve um grande destaque em 2024 foi o Seventeen. Além de turnês enormes pela Ásia, principalmente no Japão, o grupo foi headliner de festivais como Glastonbury (Inglaterra) e Lollapalooza Berlim. No MAMA Awards 2024, ele levou dois daesangs para casa: o de artista do ano e de disco do ano, por 'Seventeenth Heaven'. Já no Billboard Music Awards o grupo recebeu o prêmio de melhor turnê de K-pop.

Imagem: @BBMAs/X

BTS segue no topo mesmo em hiato

Além do daesang do Jimin, o army, fandom do BTS, tem muito a comemorar com as conquistas e lançamentos do grupo, mesmo em hiato. Namjoon lançou o elogiado 'RPWP', e Jin retornou do serviço militar e lançou 'Happy'. J-Hope também finalizou seu serviço, e Jungkook, mesmo servindo, levou prêmios no Billboard Music Awards: melhor música de K-pop, com 'Standing Next to You', e melhor disco de K-pop, com 'Golden'.