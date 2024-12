Pastor cancelado pela igreja inspira Caetano em turnê, quem é Kleber Lucas

Durante a turnê com sua irmã Maria Bethânia, que chegou a São Paulo no último sábado, Caetano Veloso tem incluído no repertório a canção "Deus Cuida de Mim", composta pelo pastor e músico gospel Kleber Lucas, que enfrentou o bolsonarismo, atraindo a ira dos evangélicos radicais.

O que aconteceu

Kleber Lucas, uma das maiores estrelas do gospel nacional, uniu forças com Caetano Veloso para regravar "Deus Cuida de Mim". A canção recebeu o título de "Cristã do Ano" no Prêmio Multishow 2023, gerando controvérsia no meio evangélico devido ao posicionamento político e à colaboração com um artista de fora do segmento religioso.

Nascido na favela da Coreia, em São Gonçalo, Kleber cresceu entre a fé pentecostal e as tradições do candomblé. Essa vivência moldou seu compromisso com o diálogo inter-religioso e a inclusão. Ele é pastor da Igreja Batista Soul e um ativista contra o fundamentalismo religioso que domina parte das igrejas brasileiras.