Ebony abre Festival Nômade com show explosivo e discurso afiado

Sob o sol intenso do início da tarde paulistana, a rapper Ebony transformou o palco do Festival Nômade em um território próprio. Às 13h, quando o público ainda chegava ao local, ela subiu ao palco determinada a incendiar o Villa Lobos — e conseguiu.

O público fiel que a assistia cantou junto todas as músicas do setlist. O flow de Ebony é veloz e suas letras são tão afiadas quanto explícitas. Ela não tem medo de falar de sexo e prazer de forma literal, que é o que caracteriza a personalidade forte de sua música.

Nascida em Queimados, na baixada fluminense, Ebony ganhou destaque no cenário do rap e do trap e tem dois álbuns lançados. O terceiro, como anunciou durante o show, está a caminho e se chamará "km2". Com inúmeras participações, inclusive com produtora LARINHX, os hits de Ebony são pra lá de despachados. Como "Pensamentos intrusivos", em que canta "eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim". Essa, aliás, é uma das poucas letras dela que é possível citar respeitando a censura da página.