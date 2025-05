'Não sou a Lady Gaga, sou uma drag': artista confundida nos EUA revê ídolo

Lady Gaga está no Brasil! A cantora faz um show gratuito, no dia 3 de maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e transforma a cidade fluminense na capital mundial do pop. A apresentação é uma oportunidade especial para os fãs, considerando o cancelamento de Gaga no Rock in Rio de 2017.

Entre os admiradores que aguardam ansiosamente pelo momento está Penelopy Jean, drag queen, apresentadora e cover da artista internacional. Ela, que atualmente comanda a produção Do Alto do Seu Conhecimento (Universal+), se sente honrada em representar a artista na comunidade LGBTQIA+.

Desde que começou a se caracterizar como Lady Gaga, em 2010, para apresentações de drag, Penelopy tem sido uma referência. Fotos da artista já foram usadas por sites de diversos países como se fossem da própria artista pop.