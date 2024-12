STF forma maioria para liberar Deolane de CPI das Apostas

O exercício livre e discricionário do privilégio contra a autoincriminação, quando assente a condição de investigada da pessoa convocada, abrange a faculdade de comparecer ao ato. Inexiste, assim, obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento, como inteligência do direito ao silêncio, preservação do caráter voluntário da manifestação do investigado ou acusado e do direito de não produzir provas contra si mesmo. André Mendonça

Para Mendonça, não há argumentos suficientes que justifiquem mudança na decisão. Ele defende que a CPI deveria apresentar outra justificativa para ouvir Deolane como testemunha, e não os supostos crimes que ela teria cometido e são investigados na Operação Integration.

Edson Fachin e Dias Toffoli acompanharam o voto do relator. Gilmar Mendes divergiu, votando para que Deolane compareça à CPI, mas mantendo o direito de permanecer em silêncio.