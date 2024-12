William e Kate se preparam para assumir trono; como é a linha sucessória?

Andrew ainda está na linha oficial de sucessão, mesmo após ter perdido títulos militares e da realeza. O nome dele também está na lista disponível no site oficial da família real.

A base para a sucessão é determinada por dois documentos, "Bill of Rights" (em português, Declaração de Direitos), de 1689, e "Act of Settlement" (Ato de Liquidação), de 1701.

Além do mais, a Succession to the Crown Act (Lei de Sucessão à Coroa), de 2013, alterou as disposições da Declaração de Direitos e do Ato de Liquidação, a fim de acabar com o sistema de primogenitura masculina, em que um filho mais novo poderia substituir uma filha mais velha na linha de sucessão. A mudança entrou em vigor em março de 2015 e passou a valer para os nascidos após 28 de outubro de 2011.

E se Charles apenas se afastar?

A princípio, o rei pode delegar funções para os Conselheiros do Estado. Tradicionalmente, o grupo é formado pelo cônjuge do monarca e os quatro adultos seguintes na linha de sucessão: rainha Camilla, príncipe William, príncipe Harry, príncipe Andrew e princesa Beatrice.

No entanto, o conselho original se encontra desfalcado. Príncipe Harry abdicou de seus deveres reais ao romper com a coroa e se mudar para os Estados Unidos com Meghan Markle. O príncipe Andrew foi afastado de suas funções na monarquia em meio a acusações de abuso sexual, e a princesa Beatrice nunca teve função na coroa britânica. Assim, os únicos Conselheiros do Estado aptos seriam a rainha Camilla e o príncipe William.