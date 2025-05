Famosos na área VIP e cardápio: detalhes do show de Lady Gaga em Copacabana

Cardápio

São cerca de 7.200 convidados, que serão recebidos com um cardápio preparado pela chef Margareth Rocha. Ele é inspirado pelo livro de Joe Germanotta, pai de Lady Gaga. Segundo O Globo, o cardápio vai incluir saladas, pizzas e carnes grelhadas. A equipe responsável é a mesma que cuidou do buffet do show de Madonna, em 2024.

Entre as opções, os convidados terão lentilha com cebola caramelizada, pães rústicos, arroz de costelinha e massas diversas. A inspiração é do livro "Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian American Restaurant" (Livro de Culinária Joanne Trattoria: Receitas Clássicas e Cenas de um Restaurante Italiano-Americano, em tradução livre).