Êxodo na SM? Empresa gigante do K-pop perde idols de peso

Unanimidade entre idols, principalmente rappers, Epik High é um dos grupos sul-coreanos mais cultuados, com um grande número de fãs dentro da própria indústria da música. O trio é composto pelos rappers e letristas Tablo e Mithra Jin e o produtor DJ Tukutz.

Eles foram formados em 2001 pela Woollim Entertainment, onde lançaram dois trabalhos importantes: "Map of the Human Soul" e "High Society", em 2003 e 2004, respectivamente.

Eles lançaram músicas sem parar e eram seguidamente censurados, pois desde sempre abordaram assuntos considerados polêmicos, como religião, guerra (as Coreias estão formalmente em guerra até hoje) e sistema educacional do país, que sempre cobrou muito dos alunos.

Foi em 2012, depois de Mithra e Tukutz finalizarem o serviço militar obrigatório —Tablo é cidadão canadense e não precisou fazê-lo—, que o trio assinou com uma das maiores empresas de K-pop da época, a YG. Eles ficaram por lá até 2018 e lançaram três discos de sucesso: "99" (2012), "Shoebox" (2014) e "We've Done Something Wonderful" (2017).

Por fazerem parte de uma grande empresa, a visibilidade do trio aumentou consideravelmente, e eles foram os primeiros artistas sul-coreanos a se apresentar no Coachella, em 2016.

Depois de ficarem seis anos na YG, eles resolveram criar sua própria gravadora, que se chama Ours Co. O primeiro trabalho deles nessa nova fase foi com "Sleepless In ______", em 2019, seguido do disco duplo "Epik High is Here" (2021 e 2022) e "Strawberry", em 2023. Nesse mesmo ano, o trio veio pela primeira vez ao Brasil e fez show único em São Paulo.