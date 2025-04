Público brasileiro brilha em shows de SKZ e irrita fãs estrangeiras

Momento Dramas

Imagem: jTBC/Divulgação

K-drama: O conto da senhora OK

Um dos grandes destaques nas indicações do Baeksang 2025 (principal premiação sul-coreana para TV, cinema e teatro), "O Conto da Senhora Ok" é um K-drama redondo para quem gosta de histórias de época, mulheres fortes e episódios repletos de emoções. Com excelentes atuações, o drama mostra a trajetória da Senhora Ok, escrava no período Joseon, boa em tudo que faz e cheia de segredos. Vale muito o play! "The Tale of Lady Ok", 2024 | Criação - jTBC | Elenco - Seo Kang-joon e Jin Ji-joo | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

Imagem: Youku/VIKI/Divulgação

C-drama: "Ski Into Love"

Adaptado de uma famosa web novel, "Ski Into Love" já era cercado por grandes expectativas antes mesmo de começar. Com 23 episódios --alguns foram cortados pela review chinesa--, o drama é feito para quem gosta de comédias românticas esportivas. Com grande foco no snowboarding, a trama conta a história de Wei Zhi, que tenta superar um escândalo num resort e conhece Shan Chong, treinador que perdeu a paixão pelo esporte. "Ski Into Love", 2025 | Criação - Youku | Elenco - Esther Yu e Lin Yi | Onde - VIKI | País - China

Imagem: Divulgação

BoysLove: "My Stand-in"

Já com data marcada para desembarcar em São Paulo para um fan meeting, os atores Up e Poom brilharam muito ao interpretarem Ming e Joe em um drama complicado, com relações claramente tóxicas, repleta de altos e baixos. Na trama, que traz reencarnação como tema central, o protagonista Joe morre, retorna em outro corpo e acaba reconhecido pelo antigo parceiro. Ao todo, são 12 episódios tensos e bem dramáticos. "My Stand-in", 2024 | Criação - iQIYI | Elenco - Up Poompat e Poom Phuripan | Onde - iQIYI | País - Tailândia