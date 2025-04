O drama de acompanhar um grupo de K-pop temporário

Já o medo do cancelamento, que vira um fantasma na história, é algo bastante real: o medo de ser perseguida por detetives do Twitter/X, seja em brigas de fandoms, muito recorrentes no K-pop, por exemplo, ou no própria subcultura "bookstan", como são chamados os fãs de literatura atualmente.

Assim como alguns familiares fazem piada quando apresentamos qualquer conteúdo asiático, por serem "todos iguais", June não parece ter nenhum tipo de bom senso, e o seu desfecho na história é satisfatório (e meio macabro). Para quem? Aí vocês têm que ler o livro para saber.

Momento Dramas

Imagem: TVING/Divulgação

K-drama: "Way Back Love"

A dica de K-drama da semana é para quem quer ver algo rápido --apenas seis episódios-- e triste, mas aquele triste bonito, que a gente sofre sorrindo. Em "Way Back Love", Ram U é um ceifador, que morreu há alguns anos e volta para ajudar sua paixão de adolescência, Hui-wan, que deseja morrer. A história é muito bonita, os diálogos e atuações muito acima da média e a relação deles é envolvente e triste. Lembre de pegar lencinhos! "Way Back Love", 2025 | Criação - TVING | Elenco - Kim Min-ha e Gong Myung | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

Imagem: VIKI/Divulgação

Taiwan: "Fight For You"

Faz tempo que alguma obra taiwanesa não dá as caras por aqui, mas nesta semana temos a fofa e despretensiosa "Fight For You", um BL que parece ser tenso pelas missões dos protagonistas, que não sabem, mas são "inimigos": um é envolvido em uma série de trabalhos duvidosos e o outro é contratado de uma agência para acabar com esses trabalhos. No entanto, eles vão morar juntos e se tornam muito mais próximos do que esperavam. "Fight For You", 2025 | Criação - VIKI | Elenco - Andy Ko e Nelson Ji | Onde - VIKI | País - Taiwan