'Eu de Você': monólogo de Denise Fraga faz rir e chorar com histórias reais

Estrelada por Denise Fraga, 60, a peça "Eu de Você" traz risos e lágrimas com histórias reais, costurando textos literários, música, imagens e poesia. O monólogo está em cartaz em São Paulo, no Caixa Cultural São Paulo, neste final de semana (14 e 15 de dezembro) de graça.

O que sabemos da peça

Denise Fraga interpreta personagens da vida real, anônimos e celebridades por meio de histórias curiosas. Ela cria narrativas que combinam humor e emoção, explorando situações cotidianas.

A atriz sobe ao palco do Caixa Cultural São Paulo acompanhada por uma banda formada exclusivamente de mulheres. O grupo oferece ao público performances musicais ao vivo que combinam com as histórias tratadas pela artista.