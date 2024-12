Aos 62 anos, Demi Moore impressiona fãs: 'Mais jovem do que eu'

Alguns fãs ainda brincaram em referência ao filme "A Substância", em que a personagem de Demi usa um líquido para extrair 'sua melhor versão'—mais jovem e mais bonita. "A substância é real mesmo!", escreveu uma internauta. "Ela tá usando a substância de novo", apontou uma segunda.

Em entrevista à People no começo de dezembro, Demi Moore garantiu que lida de forma saudável com seu envelhecimento. "Meu relacionamento com [o envelhecimento] agora é muito mais uma aceitação feliz. Claro que há coisas que você diz, 'Oh, eu queria que não fosse assim', mas em termos do todo, eu me vejo e a plenitude de quem eu sou, em oposição a apenas a ideia externa de quem eu sou".