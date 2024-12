Andreia Horta rebate especulações sobre procedimentos após críticas

Andreia Horta, 41, rebateu comentários negativos sobre sua aparência.

O que aconteceu

A atriz, que recentemente deu à luz Yolanda, recebeu acusações de que teria feito procedimentos estéticos. "Nem reconheci a Andreia Horta. As pessoas fazem tantos procedimentos que parecem outras. Enfim, tá bonita, mas irreconhecível", disse um internauta.

Nos stories, a artista postou um print e rebateu o comentário. "Nessa publicação encontrei esse comentário. As pessoas dizem o que querem sem nenhum compromisso com a verdade. Nem tenho procedimento! Me afasto de línguas de veneno", disparou.