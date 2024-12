'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 16/12 a 21/12

Segunda-feira, 16 de dezembro

Lavínia entrega a Norma as cópias dos jornais com a matéria que mencionava a má gestão da diretora. Norma tritura os jornais e agradece a lealdade da Lavínia. César avisa Elisa que deseja terminar o namoro e que Pilar é a dona de seu coração. Shirley, Wanda e Fafá descobrem que Chicleto estava disfarçado de sargento e estava arruinando as receitas do rival Goma Behr. Binho, Lucas e Benjamin discutem sobre estarem sendo excluídos pelos outros meninos. Com uma última cópia do jornal, Felipe ameaça Lavínia caso ela não ajude a encontrar o carimbo de Anna.

Terça-feira, 17 de dezembro

Além de Cristina, Shirley e Wanda dão aulas de investigação aos alunos do colégio. César se veste e se porta igual ao professor Gabriel. Binho, Lucas e Benjamin aprontam pegadinha para chamar atenção dos outros meninos. Em conversa com Jane, Flora revela que Lavínia informou a Norma sobre a matéria de má gestão do colégio. Felipe encontra o carimbo nas coisas de Tonico e leva Lavínia até a biblioteca. Na biblioteca, Lavínia é hipnotizada por Safira.

Quarta-feira, 18 de dezembro

Anna e Jane impedem Lavínia de entrar na caverna, acreditando ser perigoso. Gabriel declara a Bárbara [Julia Foti] que eles só se beijaram e que a considera amiga; Bárbara fica nervosa e enfrenta Gabriel. Anna e Felipe escondem Lavínia na toca dos Luíses para evitar que ela entre na caverna. Tonico diz a Dalete que confrontou César por fazer Elisa sofrer com o término. César se encontra com Elisa e afirma que não sentia o mesmo por ela, que era melhor terminar.