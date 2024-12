Yuri receia ser visto como 'chacota' por defender Sacha: 'Até hoje'

Sacha também acalmou o amigo. "Me defendeu pra caramba mesmo, mas acho que foi mais naquele momento em que eu estava sozinho. A galera repete até hoje", disse.

Na conversa, o trio também conversou sobre com quem gostaria de ir para a final, já que quatro peões permanecem até o último dia do reality. "Prefiro ir pra final com Juninho do que com Vanessa. Ela é a única mulher, acho que rola esse discurso numa final", disse.

Yuri disse que era uma "incógnita", mas que Juninho poderia ser "mais engraçado". "Acho que não", disse. "Mas quem o público quer que ganhe já tá estabelecido".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

