A Fazenda 16: Sacha alfineta Juninho após volta da roça: 'Planta'

Sacha estendeu as alfinetadas para outros peões. "Você é planta, Sidney é planta, Vanessa é planta, Albert é planta, Gilsão é planta e a Flor era planta. Você não tem posicionamento, meu querido. Desde o início do jogo, quando tem que fazer um posicionamento, você fica 'ai, eu não queria tá aqui, não queria ter que falar nada'. Isso é um jogo de posicionamento, meu querido."

Juninho seguiu discutindo. "Você me colocou no primeiro negócio de posicionamento sem me conhecer. Isso é posicionamento?"

Sacha retrucou. "Nem me lembro, sei nem do que tá falando. Eu passei por muita coisa aqui, diferente de você que não jogou em momento que nenhum. Depois tu bota lá no Google 'planta em reality show' e tu lê o significado e vê se você se identifica ou não."

0:00 / 0:00

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

LIVES