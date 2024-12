Luana comenta suposto segredo após eliminação: 'Negócio de Larissa'

Após ser eliminada na 12ª roça de A Fazenda 16 (Record), Luana comenta sobre o suposto segredo que Gizelly disse saber sobre ela.

O que aconteceu

Lucas Selfie contou a história para a ex-peoa e a questionou. "Qual é este segredo, Luana?"

Luana comentou o que acredita ser. "Que eu saiba, o segredo é o negócio de Larissa, que Larissa namorava com deputado e me perguntou, sem microfone, se eu tinha ficado com esse deputado na época que eu fui pra Noronha, e eu estava ficando com eu namorado."