Macabro e sufocante, esse thriller recente é impossível de assistir sozinho

Além disso, Lúcia entra em um embate com os braços direitos de seu patrão, que lhe dão uma surra. Cheia de ferimentos, ela tem a certeza de que será perseguida a partir daí, e por isso precisa se esconder em um local que não será facilmente encontrada.

Parte do filme 'Vênus' se passa em um edifício macabro Imagem: Divulgação

A agora ex-dançarina vai parar no sombrio Edifício Vênus, um local sufocante, carregado de energia das trevas. Lá mora sua irmã, Rocío (Ángela Cremonte), com quem não tem tanta proximidade, e sua sobrinha, a pequena Alba (Inés Fernández), Não demora muito para que Lúcia junte o medo de ser pega pelos mafiosos com o pavor de estar abrigada em um prédio abarrotado de mistérios.

Enquanto tenta driblar moradoras idosas com ligações sobre-humanas, Lúcia ainda fica a um passo de ser pega pela máfia. São inúmeras sequências recheadas de misticismo e perversidade, inseridas no contexto da chegada de um eclipse lunar, o que deixa o Edifício Vênus ainda mais envolto em forças ocultas.

Filme 'Vênus' tem muitas reviravoltas Imagem: Divulgação

"Vênus" é dirigido pelo espanhol Jaume Balagueró, muito conhecido por outros filmes de terror, como "REC" e "Enquanto Você Dorme". Os produtores também têm experiência com o estilo, sobretudo Álex de la Iglesia.