Flor e Luana batem boca na Hora do Faro por 'segredo': 'Desrespeitosa'

Flor Fernandez e Luana Targinno foram as eliminadas na 12ª roça de A Fazenda 16 (Record). Elas receberam 15,81% e 8,16% dos votos, respectivamente, e participaram do programa "Hora do Faro" para distribuir as tradicionais plaquinhas para os seus adversários no jogo e acabaram batendo boca por um segredo do reality, detalhou Chico Barney no Central Splash desta sexta-feira (13).

Em certo momento da discussão entre as duas, Luana disse que Flor estava sendo desrespeitosa com ela e 'deu a entender que fiz alguma coisa que não fiz'.