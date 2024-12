A Fazenda: Última semana teve fim do G4 e estratégia certeira de grupão

Depois da conversa, a peoa chorou bastante sobre ter levado um fora do amigo. Ela desabafou com Gilsão e Flor sobre seus sentimentos. "Eu to feliz demais de estar entre os oito, mas isso doeu em mim, sabe?"

Votação

Com o chapéu da semana, Gilsão mandou Sacha para o primeiro banquinho. G4 votou em Albert e os outros peões foram em Yuri, com Flor sendo o voto decisivo para o dançarino ser indicado. Então, ele puxou Flor da baia. A apresentadora foi muito pressionada por ambos os grupos sobre em quem mandaria seu voto. Ao final, ela decidiu por ajudar seus antigos aliados do grupinho.

No Resta Um quem sobrou foi Luana. Com o Poder de Fogo nas mãos de Vanessa, ela optou pela imunidade e passou o Poder Branco para Sidney. Ao final, o peão teve a oportunidade de mandar um peão direto para a berlinda, escolhendo Gui.

O comportamento de Vanessa com os poderes causou um rebuliço com o público, que a acusou de dar um sinal do poder para Gilsão, enquanto conversavam em paralelo durante a formação de roça. O programa se posicionou explicando que avaliou a conversa e viu que Vanessa não infringiu nenhuma regra.

Tricampeão Yuri

Yuri conseguiu vencer pela terceira vez a Prova do Fazendeiro, o que o fez escapar da roça com os colegas aliados. Apesar de ser dono do chapéu, o peão não terá poder de indicação nem imunidade.