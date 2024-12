Flor Fernandez e Luana Targinno são eliminadas na 12ª roça de A Fazenda 16

Flor Fernandez e Luana Targinno foram eliminadas na 12ª roça de A Fazenda 16 (Record). Elas receberam 15,81% e 8,16% dos votos, respectivamente. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Nesta roça em específico, os dois peões menos votados seriam eliminados.

O que aconteceu

Gui Vieira, primeiro salvo, e Sacha Bali continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Adriane Galisteu discursou para o quarteto na roça. "Atirei-me ao mar. Mar de gente onde eu me mergulho sem receio. Vocês vivem cantando essa música. Competir com os amigos tem um sabor agridoce. Agora, mais do que nunca, a vitória do companheiro significa sua derrota."