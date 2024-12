Aos prantos, peões se despedem dos animais: 'Muita perda em um dia'

Os peões se despediram dos animais de A Fazenda 16 (Record) na manhã desta sexta-feira (13).

O que aconteceu

Os peões receberam um aviso da produção pela manhã, dizendo que eles poderiam se despedir dos animais da temporada. "Estamos muito perto da Grande Final e chegou a hora de vocês se despedirem dos animais da fazenda. Aproveitem seus últimos instantes com estes amiguinhos que acompanharam vocês por toda a temporada!"

Eles então desceram para a área designada e começaram a se despedir. "Quantas confissões, hein. Parabéns aos papais do ano, nossos marrequinhos, que nasceram aqui na nossa gestão. Essa menina começou chocando vai terminar chocando. É a famosa chocadeira. Que família linda, hein, seu pato. Deus abençoe vocês, foi bom estar com vocês", disse Albert para as galinhas e patos.