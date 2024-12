Roberta Miranda comenta affair com o próprio segurança: 'Ser maravilhoso'

Roberta Miranda, 68, falou sobre a relação amorosa que está vivendo com seu segurança, Daniel, com quem trocou beijos durante um show em Pernambuco.

O que aconteceu

Apesar de envolvida, a cantora admitiu que está insegura no novo affair - sobretudo na diferença de idade com o rapaz. "A gente fica com os dois pés atrás. Fui mais infeliz no amor do que feliz, porque amei demais. Toda vez que amava muito, me amavam menos", recordou ela, em entrevista ao Fofocalizando (SBT).

Não obstante, Roberta está decidida a mergulhar de cabeça naquilo que está sentindo. "Se você não passar por isso, não vai perceber o quanto pode ser maravilhoso. Quando você está lidando com você mesma, é uma coisa. Quando divide pensamentos com o outro, é outra."