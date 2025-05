Bella Campos celebra Dia das Mães com recado para os haters

Bella Campos, 27, compartilhou fotos ao lado da mãe, Leila, para celebrar o Dia das Mães e aproveitou para mandar um recado para os haters.

O que aconteceu

A atriz, que vive Fátima na nova versão da novela Vale Tudo, abriu um álbum de fotos e chamou atenção com um recado. "Suas maldades são fracas perto das orações da minha mãe. Feliz dia, divas."

Nas imagens, Bella aparece com uma blusa do Flamengo estampada com a frase. Em outras fotos, ela aparece ao lado da sua mãe.