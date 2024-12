Vida real: como motorista negra da periferia de SP inspirou Juliana Alves

Ainda pequena, lembro que ficava olhando aquela placa: 'Fale ao motorista somente o indispensável'. Passava um tempo olhando e pensando: 'Oh, meu Deus, o que realmente eu posso falar para o motorista?' Juliana Alves

Além das próprias lembranças, ela entrevistou motoristas de ônibus para entender a rotina deles. "Já tinha ouvido falar que motoristas desenvolvem transtornos a partir do estresse e do trânsito, mas conversando com eles soube que os motoristas têm responsabilidades que a gente nem imagina, ele responde por tudo que acontece no ônibus. As pessoas estão distraídas e não prestam atenção nos avisos e acabam perguntando ao motorista. Eles ainda têm que agir com leveza".

Uma dessas motoristas chamou a atenção da atriz. "Tenho uma personagem na vida real que me inspirou muito, uma mulher preta, da periferia de São Paulo, muito parecida à forma como eu imaginava a Cida. Ela foi uma pessoa com quem tive conversas maiores, anotei dicas e entendi muita coisa sobre a vida dela que podia trazer para minha personagem".

A motorista ajudou Juliana a entender que o interior de um ônibus permite a vivência de 1001 histórias. Ela, por exemplo, se casou com um passageiro. "Ela deu uma informação para o passageiro e ele fez uma piada. Ela achou engraçado, ele não foi desrespeitoso... No dia seguinte, quando ela encontrou o rapaz, ele disse: 'poxa, você demorou hoje'. Ela respondeu que não tinha marcado nada com ele, até que ele continuou: 'não marcou porque ainda não tenho seu telefone, quando tiver, vamos marcar'. Ela achou aquilo inusitado. Ele a conquistou com jeitinho, soube chegar com respeito".