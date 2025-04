'Volta por Cima': Pedro Caetano dá spoiler e cita final 'fofo' para casal

A alegria de viver uma novela no subúrbio

Na trama escrita por Claudia Souto, Pedro Caetano deu vida a Matias. O personagem chegou para viver um romance com Madá (Jéssica Ellen) no momento em que a protagonista havia terminado o namoro com Jão (Fabrício Boliveira). Mesmo após o romance com a mocinha naufragar, sua história continuou até o fim e tem tudo para ter final feliz.

Matias é um documentarista na trama, fazendo um filme sobre os bate-bolas, uma cultura também presente na vida do ator. "Cresci nas festas de rua do subúrbio. Assistia os bate bolas desfilando pelas ruas do Engenho de Dentro, onde morei até meus 9 anos. Eu era bem pequeno mas lembro de ficar admirado com a beleza das fantasias, com a riqueza de detalhes."

Criado nos bairros do Engenho de Dentro e Méier, no Rio de Janeiro, Pedro Caetano não poderia imaginar que suas raízes no subúrbio carioca se ligariam tanto com um trabalho. "Algo inimaginável, principalmente para quem é da minha geração. Ver uma novela inteira ambientada no subúrbio, mostrando uma cultura muitas vezes diminuída e marginalizada."

Ver famílias negras com sensibilidade, que se amam, se respeitam, homens e mulheres negras com pais e mães presentes. Uma nova realidade que precisa cada vez mais se consolidar. Me parece que a TV vem aprendendo a se comunicar com quem gosta dela.

Pedro Caetano