Gabriela Dias defende personagem em 'Volta por Cima' de ataques do público

Dias veio para o Brasil em 2008, quando tinha quase 10 anos. Apesar disso, ela confirma que se sente muito brasileira, apesar de ter tido dificuldade com a língua ao se mudar para o nosso país.

Por mais que eu tenha tido uma dificuldade com a língua, consegui me conectar, por isso que hoje em dia eu me sinto totalmente brasileira. Me sinto muito venezuelana também, eu tenho essa dualidade dentro de mim, porque a cultura brasileira dentro de casa veio com muita força, mas a cultura venezuelana, por ser o país em que eu nasci e fui alfabetizada, também veio com muita força, então eu realmente me sinto dos dois lugares, o que é ótimo, eu adoro me sentir assim. Gabriela Dias

Apesar disso, Gabriela nunca mais voltou para seu país natal. Ela deseja voltar ao local em breve, quer se reconectar, ou até conhecer de novo, como ela mesma diz, a Venezuela. "É um país muito bonito, com prédios lindíssimos, com uma cultura muito rica".

No Brasil, ela se dedicou aos estudos de atuação e participou de filmes, como "Vale Night", de 2022, e "União Instável", de 2023, até ter seu primeiro trabalho nas novelas. "Desde que eu escolhi a atuação com profissão, eu consumo novelas. Sempre consumo teatro, cinema e séries também, pois faz parte de um estudo. Sempre gostei de todas as formas de arte dentro da minha arte, dentro da minha profissão".

Miranda em 'Volta por Cima'

Na novela das sete, Miranda é uma personal trainer da academia de Silvinha (Lellê). No local, ela incentiva seus alunos a usarem anabolizantes, mesmo sabendo dos riscos e da proibição do local com os chamados "sucos". Nas redes sociais, os telespectadores torcem para ver um castigo para a personagem. "Miranda deveria ser presa, e os personal trainers deveriam ter a ética de nem sequer mencionar anabolizantes aos seus clientes", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).