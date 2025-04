Como bicheiro famoso do Rio influenciou Enrique Diaz em 'Volta por Cima'

Vida real x ficção

A preparação do ator para dar vida ao vilão incluir mergulhar em diferentes materiais que retratam contraventores da vida real. Dois desses conteúdos são: a série documental "Vale o Escrito" (Globoplay) e o livro "Maldito Invento dum Baronete: Um Breve História do Jogo do Bicho" (Luiz Antonio Simas).

Eu tive uma imagem forte do Rogério de Andrade, porque ele não era tão extrovertido como o Maninho, por exemplo, violento de uma maneira explícita. Tem uma pose, uma vaidade, a barba benfeita, o cabelo também. Tenho a impressão desse lugar.

Enrique Diaz

Rogério de Andrade é considerado o principal bicheiro do Rio de Janeiro atualmente. Sobrinho de Castor de Andrade, ele assumiu os negócios da família após a morte do tio, em 1997, envolvendo-se em disputas violentas pelo controle do jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis na zona oeste da capital. Acusado de ordenar o assassinato do rival Fernando Iggnácio em 2020, foi preso em outubro de 2024. É patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

Gerson Barros (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Vilão de verdade

Rival de Osmar (Milhem Cortaz), Gerson cometeu várias maldades nas últimas semanas. Ele manteve Roxelle (Isadora Cruz) em cárce-privado ao acreditar que poderia controlar sua então namorada. "É um tipo de textura de vida muito longe da minha. Acha natural prender uma mulher e achar que pode fazê-la feliz... Eu tinha um sonho de ele acabar com a Roxelle, fazendo churrasquinho para ela, domesticado, falando 'mozão', mas seria difícil de acontecer".