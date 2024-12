Bruno Fagundes usa terapia pessoal para viver psicólogo em 'Volta por Cima'

Bruno ainda não sabe se Bernardo e Yuki serão apenas amigos ou terão um relacionamento amoroso, e nem outros detalhes sobre o novo personagem. "A parte gostosa de fazer novela, e não sei se o público sabe disso, mas pra gente é a surpresa que o público tem ao assistir. A gente recebe os capítulos e fala: 'meu Deus, eles não são só amigos'. Eu não sei se é o caso, não sei ainda qual vai ser o grau de relação dos dois, mas sei que eles são muito amigos e não vejo a hora de descobrir mais".

Bernardo (Bruno Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Léo Rosário/Globo

Uma nova jornada para Bruno Fagundes

"Volta por Cima" surgiu na vida do ator logo após uma entrevista para a Folha de S.Paulo onde comentou que, em 2024, ainda não havia feito testes para novos trabalhos. Ele conta que estava apontando uma característica do mercado e acredita que isso aconteceu, em parte, por causa da greve que atingiu Hollywood. "Isso, obviamente, faz com que os investimentos fiquem mais escassos. Isso, com certeza, impacta a nossa indústria que ainda está crescendo, especialmente nos streamings".

Sendo um homem gay assumido, Bruno não acredita que a falta de trabalhos recentes tenha alguma relação com homofobia. "Acho que não, eu espero que não. Em primeiro lugar, porque esse é um contrassenso, seria algo horrível, seria algo criminoso, se fosse, mas eu acredito que não. Acho que é, realmente, só um reflexo do nosso tempo, de uma atenção superpulverizada, o mercado como um todo não deu conta da quantidade de gente que está aí no mercado".

Esse é retorno do artista às novelas após "Cara e Coragem", de 2022, em que interpretou Renan. Curiosamente, as duas tramas são da autora Claudia Souto. "Ela é um daqueles seres humanos que eu costumo chamar de raros", afirma o ator.