Por culpa do irmão, Celeste vive momentos infernais em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (11) de Garota do Momento" (Globo), Mauro (João Vithor Oliveira) é agressivo com Celeste (Débora Ozório) ao vê-la conversando com Topete (Gabriel Milane).

Essa é só mais uma vez que a mocinha passará por um momento violento nas mãos de Mauro. Após essa situação tóxica, Ronaldo João Vitor Silva) estranha o comportamento de Celeste, mas ainda não imagina que é seu amigo que pode estar causando isso.

Foi Ronaldo quem combinou com Mauro de enganar Celeste. O publicitário está fingindo ser Edu/Genoca, o rapaz que escreveu cartas lindas para ela. Como o jeito de Mauro não coincide com a personalidade exposta nas cartas, Celeste já está com uma pulga atrás da orelha.