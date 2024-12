'Não pode mimimi': filha diz que Silvio Santos ensinou como administrar SBT

Silvio Santos ao lado da esposa e as seis filhas Imagem: Rogério Pallatta/SBT

Além do trabalho no SBT, Silvia Abravanel está focada em seu novo podcast e sua casa de aposta, em sociedade com o noivo, Gustavo Moura. "Quero trabalhar cada vez mais, porque é uma coisa que ele me ensinou: amar o trabalho. Quero continuar trabalhando, fazendo o meu melhor. Agora eu estou vindo com um projeto de um podcast. Quero levar umas coisas muito legais para esse podcast. Talvez ensinar as pessoas o que é e como amar a televisão, como ele me ensinou a amar".

Estamos com um projeto também de ter um aras. Então, são coisas paralelas. Estamos com a nossa casa de apostas também, que vamos tocar, a minha e do Gustavo. Agora, é seguir o que ele ensinou: trabalhar e amar o que a gente faz. Silvia Abravanel

